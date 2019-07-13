Трансфер Лукаку из "Манчестер Юнайтед" в "Интер" может сорваться

Бельгийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромело Лукаку сомневается в том, что его трансфер в итальянский "Интер" может быть осуществлен в летнее трансферное окно, сообщает Evening Standard.
Проблема заключается в том, что клуб из Милана оказался не способен заплатить необходимую сумму, которую затребовал "Манчестер Юнайтед".
Сообщается, что английский клуб готов отдать форварда только за ? 75 млн (примерно € 83,5 млн). Появилась информация, что спортивный директор "Интера" летал в Лондон, для того, чтобы договориться с "Манчестер Юнайтед", однако официального предложения не поступило.
В сезоне-2018/19 Лукаку забил 15 мячей и отдал четыре результативные передачи в 45 матчах за английский клуб во всех турнирах.
"Газета.ру"