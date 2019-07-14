"Ливерпуль" хочет арендовать Коутинью у "Барсы" с правом выкупа. Игрок согласился вернуться на "Энфилд"

"Ливерпуль" намерен вернуть бывшего полузащитника Филиппе Коутинью, который в настоящее время выступает за "Барселону".По информации Calciomercato, английский клуб сделал предложение сине-гранатовым о двухлетней аренде бразильца с возможностью последующего выкупа за 88 миллионов фунтов стерлингов.Отмечается, что сам 27-летний Коутиньо дал согласие на возвращение на "Энфилд". Он вновь хочет работать под руководством Юргена Клоппа.Напомним, футболист перешел из "Ливерпуля" в "Барселону" зимой 2018 года за 106 миллионов фунтов стерлингов. В общей сложности он провел за "красных" 201 матч, забил 54 гола и сделал 45 результативные передачи.В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Коутинью забил 5 мячей и отдал 2 голевых паса в 34 играх.