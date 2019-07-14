Почеттино не уверен, что Эриксен останется в "Тоттенхэме"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не смог заверить болельщиков команды, что полузащитник Кристиан Эриксен останется в команде в предстоящем сезоне. Ранее сообщалось, что на футболиста претендует "Реал". Сам футболист заявил о желании сменить клуб."Надеюсь, что он останется. Кристиан — отличный футболист. Он один из самых больших талантов в футболе. Но я не знаю, как сложится ситуация", — приводит слова Почеттино Mirror.Нынешний контракт игрока истекает 30 июня 2020 года. Отмечалось, что "шпоры" предлагают датчанину новое четырехлетнее соглашение с зарплатой 6 млн евро за сезон.