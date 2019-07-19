Эден Азар: Примера совершенно отличается от английского чемпионата

Полузащитник "Реала" Эден Азар рассказал о том опыте, который он приобрёл, защищая цвета лондонского "Челси":



– Какие уроки ты получил в «Челси» и АПЛ, которые можешь применить для нового этапа в Ла Лиге и в "Реале"?



– Опыт. Я приехал в "Челси" семь лет назад и был похож на ребенка. Теперь я более зрелый. Я провел более 500 матчей в карьере. Но мне 28 лет, и я все еще чувствую себя молодым.



Примера совершенно отличается от АПЛ, но с опытом адаптируешься быстрее. Поэтому я считаю, что опыт – самое главное, - приводит слова игрока As.