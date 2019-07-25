Клопп: переход Коутиньо в "Ливерпуль" просто невозможен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал информацию о возможном переходе в команду полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо."Коутиньо полезен любой команде в мире на 100 процентов. Мне он нравится, я думаю, что это фантастический футболист и все такое, но он стоит очень-очень дорого, и это не наш год для подобных трансферов.Это просто невозможно. Я очень надеюсь, что он найдет себя в "Барселоне". Все остальное — только газетные разговоры и тому подобное", — приводит слова Клоппа пресс-служба "Ливерпуля".