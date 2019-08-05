Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси поделился мнением о своем бывшем клубе.
Футболист назвал команду "манкунианцев" "чудовищем".
"Манчестер Юнайтед" как чудовище. В хорошем смысле, когда дела идут удачно. Он огромный, он фантастический. Это отличный клуб. Но когда что-то идёт не так, когда у тренера или игрока неприятный период — это тяжело.
На "МЮ" оказывается большое давление, все требуют от такого внушительного клуба не только побед, но и красивого, атакующего футбола. 77 тысяч человек хотят наслаждаться игрой этой команды", — цитирует ван Перси The Telegraph.
"Газета.ру"
Ван Перси сравнил "Манчестер Юнайтед" с чудовищем
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