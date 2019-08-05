» » Ван Перси сравнил "Манчестер Юнайтед" с чудовищем

Ван Перси сравнил "Манчестер Юнайтед" с чудовищем

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси поделился мнением о своем бывшем клубе.

Футболист назвал команду "манкунианцев" "чудовищем".

"Манчестер Юнайтед" как чудовище. В хорошем смысле, когда дела идут удачно. Он огромный, он фантастический. Это отличный клуб. Но когда что-то идёт не так, когда у тренера или игрока неприятный период — это тяжело.

На "МЮ" оказывается большое давление, все требуют от такого внушительного клуба не только побед, но и красивого, атакующего футбола. 77 тысяч человек хотят наслаждаться игрой этой команды", — цитирует ван Перси The Telegraph.

"Газета.ру"

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Ван Перси Манчестер Юнайтед
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Гари Кэхилл перешел в "Кристал Пэлас"
Станислав Черчесов: сложно сказать, чего будут хотеть от Мирзова в "Спартаке"
"Манчестер Юнайтед" постарается в ближайшие два дня подписать Эриксена
Косельни хочет покинуть "Арсенал"
Ван Перси сравнил "Манчестер Юнайтед" с чудовищем 1
Бэйл может перебраться в "Баварию" на правах аренды
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
Евгений Ловчев: в составе "Спартака" остались какие-то экскременты. Дурно пахнущая масса 17
"Сочи" объявил о переходе Нобоа 5
Василий Уткин: реальна ли проблема расизма для "Зенита"? Покупка Малкома решит вопрос окончательно 1
Хосеп Гвардиола: "МЮ" с Магуайром будет бороться за чемпионство
Василий Уткин: все хорошее в "Спартаке" - от Карреры 10
Член комитета РФС по этике: ОМОН на стадионе - это лишнее
Немецкий клуб расторг контракт со своим капитаном, замеченным в компании ультраправых фанатов 2
Уэйн Руни может вернуться в Англию и стать играющим тренером "Дерби Каунти"
Президент "Фламенго": Балотелли хочет играть у нас
Найдены доказательства нарушений при переговорах Гризманна с "Барселоной"
Пауло Дибала прошёл медосмотр в "Ювентусе" после срыва перехода в "Манчестер Юнайтед"
Валерий Рейнгольд: чтобы сделать ничеечку в гостях у "Туна", "Спартаку" нужно кропотливо работать 4
"Барселона" объявила состав на предсезонный сбор в США
Михаил Грушевский: покупка Малкома за 40 млн евро - это демонстративный плевок со стороны "Зенита" на происходящее вокруг
Робин Ван Перси: "Манчестер Юнайтед" как чудовище
"Ахмат" победил "Оренбург" в дебютном матче Глушакова и обошел "Спартак" 24
"Спартак" объявил о переходе Тила 38
Андер Эррера: "ПСЖ" - один из самых ненавидимых клубов во Франции, но мне это нравится 1
Бывший вратарь "Вест Хэма" Адриан стал игроком "Ливерпуля"
Гарри Магуайр рассказал о беседе с Сульшером
Заявление "Рубина" о проблемах с допуском болельщиков на стадион в матче с ЦСКА 3
Форвард сборной Аргентины Бенедетто перешел из "Боки Хуниорс" в "Марсель"
Марио Фернандес – о голевом пасе: я сыграл не по-бразильски, а по-русски 5
Все новости