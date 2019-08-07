Коутиньо отказался переходить в "Тоттенхэм" на правах аренды

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо отказался переходить в "Тоттенхэм". Лондонцы хотели арендовать футболиста, но бразильца такие условия не устроили, сообщает Sky Sports.Ранее появилась информация, что каталонцы хотят за годичную аренду не менее 20 млн евро.Руководство "Барселоны" и сам игрок склоняются к полноценной продаже, но Коутиньо оценивается в 80 млн фунтов (около 86,5 млн евро) и потянуть такой трансфер сможет не каждый английский клуб.Контракт 27-летнего футболиста с "Барселоной" действует до лета 2023 года.