Магуайр об оскорблениях в соцсетях: каждый аккаунт нужно подтверждать паспортом или водительским удостоверением

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр высказался об оскорблениях в соцсетях.Полузащитника "МЮ" Поля Погба оскорбили на расовой почве после того, как он не забил пенальти в ворота "Вулверхэмптона" (1:1)."Это отвратительно. Социальным сетям нужно что-то с этим делать. Каждый аккаунт должен быть подтвержден паспортом или водительским удостоверением.Остановите этих жалких троллей, которые создают бессчетное количество аккаунтов, чтобы оскорблять людей", – написал Магуайр.