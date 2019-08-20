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Магуайр об оскорблениях в соцсетях: каждый аккаунт нужно подтверждать паспортом или водительским удостоверением

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр высказался об оскорблениях в соцсетях.

Полузащитника "МЮ" Поля Погба оскорбили на расовой почве после того, как он не забил пенальти в ворота "Вулверхэмптона" (1:1).

"Это отвратительно. Социальным сетям нужно что-то с этим делать. Каждый аккаунт должен быть подтвержден паспортом или водительским удостоверением.

Остановите этих жалких троллей, которые создают бессчетное количество аккаунтов, чтобы оскорблять людей", – написал Магуайр.

Sports


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Теги: Магуайер Манчестер Юнайтед Погба
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