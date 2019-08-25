Джейми Каррагер: вот почему «Ливерпуль» так и не стал брать Николя Пепе

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер поведал, почему руководство мерсисайдцев отказалось от идеи подписания Николя Пепе из "Лилля".

"Николя Пепе обычно играет на правом фланге, подрабатывая мяч под левую ногу. Вот почему "Ливерпуль" так и не стал его брать, было много слухов, но он действительно игрок типа Мо Салаха", – рассказал футбольный эксперт в эфире Sky Sports.