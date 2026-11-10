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Булыкин: Кириченко знает подход к любому футболисту и видит, что нужно команде

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал выступление "Ростова" под руководством Дмитрия Кириченко.
Фото: ФК "Ростов"
"Сейчас же, думаю, в команде поменялись атмосфера и тренировки. Наверняка здесь влияет и видение ситуации Кириченко как футболиста, выступавшего на высоком уровне.
Так что он знает подход к любому футболисту, может с ним поговорить, видит, что нужно команде", - сказал Булыкин "Матч ТВ".


Напомним, что в сентябре текущего года "Ростов" отправил Джонатана Альбу в отставку с поста главного тренера, он занимал этот пост с февраля 2025 года. Его место занял Дмитрий Кириченко, ранее входивший в тренерский штаб Курбана Бердыева, также он возглавлял ивановский "Текстильщик" и "Уфу".

В 14 туре Российской Премьер-Лиги желто-синие сыграли вничью с петербургским "Зенитом" на выезде (2:2). При Кириченко южане не проиграли ни одного матча в чемпионате России и на данный момент располагаются на шестой строчке в турнирной таблице с 19 набранными очками в своем активе.

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