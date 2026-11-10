Булыкин: Кириченко знает подход к любому футболисту и видит, что нужно команде

Так что он знает подход к любому футболисту, может с ним поговорить, видит, что нужно команде", - сказал Булыкин "Матч ТВ".
Напомним, что в сентябре текущего года "Ростов" отправил Джонатана Альбу в отставку с поста главного тренера, он занимал этот пост с февраля 2025 года. Его место занял Дмитрий Кириченко, ранее входивший в тренерский штаб Курбана Бердыева, также он возглавлял ивановский "Текстильщик" и "Уфу".
В 14 туре Российской Премьер-Лиги желто-синие сыграли вничью с петербургским "Зенитом" на выезде (2:2). При Кириченко южане не проиграли ни одного матча в чемпионате России и на данный момент располагаются на шестой строчке в турнирной таблице с 19 набранными очками в своем активе.