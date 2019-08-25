Гари Невилл: мне больно смотреть на такую хорошую игру "Ливерпуля"

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл прокомментировал игру "Ливерпуля" в АПЛ."Ливерпуль" купил трех нападающих по 30 млн фунтов и сделал их форвардами, которые теперь стоят по 150 млн каждый. Раньше они не были так хороши, теперь же показывают выдающуюся игру. У "Ливерпуля" отличная команда, мне больно на это смотреть", — цитирует Невилла Sky Sports.