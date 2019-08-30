Крис Смоллинг прилетел в Рим, чтобы пройти медосмотр для "Ромы"

Chris Smalling has arrived in Rome and completed a medical... ?? #ASRoma pic.twitter.com/AH5SN1g0cf — AS Roma English (@ASRomaEN) August 30, 2019

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг все ближе к переходу в "Рому".Как сообщает пресс-служба римского клуба, футболист прилетел в Италию, чтобы завершить трансфер. Англичанин проходит плановое медицинское обследование.Ранее главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер сообщил, что Смоллингу нет места в стартовом составе. Чтобы футболист не оставался без игровой практики, он будет отдан в аренду, без права выкупа.