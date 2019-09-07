Арсен Венгер сравнил Салаха с Месси

Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер сравнил игрока "Ливерпуля" Мохамеда Салаха с футболистом "Барселоны" Лионелем Месси.По его мнению, у аргентинца перед египтянином имеется ряд преимуществ."Салах схож с Месси. Если бы только он был таким же стабильным, как Месси. Я думаю, что Мохамед хорошо завершает атаки, но Месси еще и легко расстается с мячом. Салах немного одержим тем, чтобы забить самому", — приводятся слова француза на официальной странице издания BeIn Sport в социальной сети Twitter."В какой-то момент, когда становишься постарше, ты лучше чувствуешь, когда нужно отдать мяч, а когда забить самому", — добавил 69-летний специалист.