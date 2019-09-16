Порнозвезда стала фанаткой английского "Уотфорда". Раньше она болела за "Вест Хэм"

Известная в прошлом порнозвезда Мия Халифа стала болельщицей английского футбольного клуба "Уотфорд".Актриса фильмов для взрослых накануне активно публиковала в соцсетях фотографии и видео с матча "Уотфорда" против "Арсенала" (2:2). На одном из видео Халифа выпила пинту пива за свой новый любимый клуб.Она была одета в желтую футболку "Уотфорда", хотя ранее была известна как болельщица "Вест Хэма"."Не могу поверить, что мне повезло побывать на трибунах и поболеть за "Уотфорд". Матч завершился вничью, но это было нечто. Я решила, что теперь желтый — мой цвет", — написала Халифа в соцсетях.26-летняя Халифа завершила свою карьеру в порно в 2015 году и с тех пор стала телеведущей спортивных шоу на телевидении в США и ютуб-канале.