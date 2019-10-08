Венгер: Погба играет слабо, потому что "МЮ" не борется за чемпионство

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал слабый старт сезона в исполнении своего соотечественника, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба."Во-первых, я думаю, что Поль Погба с самого начала сезона никогда не был полностью здоров. Он не выглядит полностью уверенным с точки зрения физического состояния, а этот тот тип игрока, который обладает огромной физической силой. Он должен быть в хорошей физической форме.Кроме того, когда игрок хочет уйти, и вы не даете ему этого сделать, начинается процесс перестройки отношений игрока в команде, а первое, что страдает при этом, — выступления игрока.Лично я считаю, он играет так, потому что знает, что "Манчестер Юнайтед" на данный момент не является командой, которая борется за чемпионство. Вместе с фактом того, что ему не дали уйти, эти два фактора немного запятнали его выступления", — сказал Венгер.