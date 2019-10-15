Ван дер Сар: в 2001 году я мог перейти в "Ливерпуль" или "Боруссию"

Бывший вратарь сборной Нидерландов и "Манчестер Юнайтед" Эдвин ван дер Сар рассказал о несостоявшихся переходах в "Ливерпуль" и дортмундскую "Боруссию" в 2001 году, а также почему он так и не поиграл в чемпионате Германии."Я начал свою карьеру в "Аяксе", а затем имел возможность перебраться в Англию или Италию. В итоге я остановился на Серии А и выбрал "Ювентус".В 2001 году я мог перейти в "Ливерпуль" или дортмундскую "Боруссию". Но оба клуба немного колись, поэтому я выбрал "Фулхэм". А затем у меня были шесть прекрасных лет в "Манчестер Юнайтед". В конце моего пребывания в клубе мне было уже 40 лет. Я думаю, что уже был слишком старым для Бундеслиги", - цитирует ван дер Сара T-Online.