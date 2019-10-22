Венгер: за эти годы меня дважды приглашали в "Реал", "Ювентус", "ПСЖ", сборные Англии и Франции

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, почему с 1996 года неизменно работал в лондонском клубе и не менял команду."Ну что я могу ответить? Я принял решение строить стадион, без этого развитие клуба было невозможным. Строительство повлекло за собой кредиты, соответственно продажу лучших игроков. Это другая работа, не тренерская, а менеджерская, но она ничуть не менее интересная. Банки тогда потребовали, чтобы я обновил с клубом договор как минимум на 5 лет, что я и сделал. За эти годы меня приглашали в "Реал" — я отказался дважды, в "Ювентус", в "ПСЖ", в сборные Англии и Франции, но я оставался верен "Арсеналу", в этом была моя ответственность, так было правильно.Ну а потом мы все же держались в четверке лидеров долгое-долгое время. Да, одновременно влили много денег в "Челси", в "Манчестер Сити", тягаться с капиталом — это своего рода абсурд. Но что бы ни думали вокруг, мы держали планку. Работа тренера и заключается в том, что с минимумом возможностей ты даешь максимальный результат. Разумеется, деньги решают почти все. Возьмите любой чемпионат, наверху рейтинга всегда будут самые богатые клубы", — цитирует Венгера Meduza.