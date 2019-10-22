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Венгер: русский пессимизм - это что-то болезненное

Бывший главный тренер сборной России Арсен Венгер высказался о проблемах в российском футболе.

"Вы знаете, про российский футбол я всегда думаю только одно — почему так мало талантливых игроков? В такой огромной стране, 150 миллионов населения, и всего несколько имен. Почему? Видимо, у вас системные проблемы, которые никто не взялся пока решить.

Я провел очень много времени в прошлом году в России на ЧМ. И был приятно удивлен. Ведь велась очень негативная кампания в международной прессе — коррупция, политический режим, предрекали полное фиаско. Чемпионат был организован очень хорошо, мир познакомился с Россией, наконец-то понял, что Россия — это не режим, а люди, которые так же, как и везде, хотят жить и жить счастливо.

Меня удивил негатив в адрес национальной сборной, чего я только не наслушался в кулуарах, собственно от россиян — опозорятся, бездельники, гроша ломаного не стоят. Ну и что, результат превзошел все ожидания. Понятно, что это был порыв, момент во времени, а в целом вам надо над очень многим работать и многое менять. Но русский пессимизм — это что-то болезненное.

Журналисты из России меня часто спрашивают, например, об Андрее Аршавине. И всегда используют одну и ту же формулировку: "Что у него пошло не так в "Арсенале"?" Да почему же не так-то? Аршавин добился очень многого, он один из тех редких российских футболистов, у кого действительно получилось на Западе. Просто когда он попал в "Арсенал", ему уже было к тридцати, он строил свою игру иначе. Но он отличный спортсмен", — цитирует Венгера Meduza.

Sport24.ru


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Теги: Венгер Арсенал АПЛ
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