Линекер - об отменённом голе Фирмино: когда дело доходит до VAR, я вне игры

Бывший футболист национальной команды Англии Гари Линекер прокомментировал решение отменить гол нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино в выездном матче 11-го тура английской Премьер-лиги с "Астон Виллой" (2:1).28-летний бразилец отличился в середине первого тайма, но мяч отменили после использования системы видеоопомощи арбитрам (VAR)."Гол Фирмино отменили из-за офсайда. Он не был в офсайде, но VAR так решил. Теперь, когда дело доходит до VAR, я вне игры", — написал Линекер на своей странице в твиттере.