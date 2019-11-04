Капелло: на месте Аллегри я был пошел в "Манчестер Юнайтед"

Бывший главный тренер сборных Англии и России Фабио Капелло посоветовал Массимилиано Аллегри, выбирая между "Баварией" и "Манчестер Юнайтед", остановиться на втором варианте. Капелло считает, что Аллегри должен подождать, пока освободится пост главного тренера "красных дьяволов", так как там у него будет больше шансов добиться успеха."Он бы подошел "Баварии", хотя я не знаю, насколько в Германии будут рады итальянцу после Карло Анчелотти.Англия — интересный вариант, там можно добиться успеха. Премьер-лига — тот турнир, которая тебя обогащает. На месте Аллегри я бы пошел в Манчестер", — сказал Капелло в эфире Radio Anch’io Sport.Пост главного тренера "Баварии" стал вакантным после отставки Нико Ковача. Уле Гуннар Сульшер находится под угрозой увольнения из "Манчестер Юнайтед" из-за неудачного старта в чемпионате Англии.Аллегри пребывает без команды после ухода из "Ювентуса" в июне 2019 года.