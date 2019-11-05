Экс-игрок "Арсенала" назвал Венгера мудаком за то, что тот не отпустил его в "Кристал Пэлас"

Бывший нападающий "Арсенала" Никлас Бентнер, выступающий сейчас в составе "Копенгагена", написал автобиографическую книгу «Both Sides» ("Обе Стороны"), в которой рассказал о конфликте с экс-тренером «канониров" Арсеном Венгером.В 2013 году Бентнер редко попадал в состав лондонцев и был в шаге от перехода в "Кристал Пэлас", но Венгер заблокировал трансфер."Чем ближе становился дедлайн, тем больше клубов повышали ставки. Это было самое отчаянное желание.И раз уж мне приходилось покинуть топ-клуб и перейти в команду, которая только пробилась в АПЛ, я должен был быть не только на словах уверен в том, что я нужен. Требовались большие деньги.Я остановил выбор на "Кристал Пэлас". Еще один старый клуб из Лондона, у которого не было трофеев и титулов, как у "Арсенала", но были традиции и верные болельщики.И вот, когда до закрытия трансферного окна осталось несколько часов, свершилось. 3 сентября в 00:00 я бы уже не являлся игроком "Арсенала". Оставалось только оставить подпись Арсену Венгеру.Детали были уже улажены. Я стал бы первым игроком в атаке и играл бы рядом с Шамахом, бывшим игроком "Арсенала".Шел вечер моего последнего дня в "Арсенале". Я сидел в своем любимом лондонском отеле в ожидании факса с подписью Венгера. Рядом находились мой агент Том Брукс, председатель "Кристал Пэлас" Стив Пэриш и тренер Иан Холлоуэй. Мы пробыли там большую часть дня.Я не мог сидеть спокойно, ходил вперед и назад по лобби, и беспокойство нарастало. Почему бы им не позвонить и не сказать, что я могу начать новый этап карьеры?В 8 часов позвонил Венгер. Он перешел сразу к делу. «Мы не смогли купить нападающего, которого хотели, так что ты будешь в резерве. Вот твоя работа на следующий год».Я вешаю трубку. Смотрю на Тома, который пожимает плечами, и перезваниваю. Сказал Венгеру много ужасных и неуважительных фраз. Назвал его чудак ом."Мы больше не нравимся друг другу! Для всех будет лучше разойтись", — заканчиваю я. Я просто пытался обрести свободу."Да, очень может быть, что и так. Но этого не произойдет. Увидимся на тренировке", — ответил Венгер с сильным французским акцентом.Я не спал всю ночь, а во вторник рано утром поехал на базу, направился к офису менеджера и постучал. "Я должен извиниться за то, что сказал вчера", — начал я.Мне совсем не хочется быть врагом Венгера. Он и Мортен Ольсен — два человека, которых я меньше всего хотел бы разочаровать."Забудем об этом и будем двигаться дальше», — сказал Венгер. Но я не был настолько наивным. Мои шансы играть в футболке «Арсенала» никогда не были ниже. Следующий год был самым сложным в моей карьере. И не было никого, кто бы меня поддержал", - цитирует из книги Бентнера Mirror.