Венгер: Юнгберг предан "Арсеналу" и готов сделать все ради успеха клуба

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер выразил поддержку исполняющему обязанности тренера лондонского клуба Фредрику Юнгбергу.Юнгберг был назначен и. о. главного тренера после ухода с поста Унаи Эмери."Я всегда рад помочь своим бывшим игрокам и моему бывшему клуб. Если я понадоблюсь Фредрику, то буду доступен. Но я не хочу комментировать внутренние дела "Арсенала". Мое сердце всегда будет с клубом, и я хочу, чтобы у них все было хорошо.У Фредди есть возможность, а в жизни всем нужен такой шанс. Давайте поддержим его в этот момент. Фредди предан команде и готов сделать все ради ее успеха", — цитирует Венгера The Telegraph.