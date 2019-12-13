Бельерин - премьер-министру Великобритании: да пошёл ты

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин призвал британцев не голосовать на парламентских выборах за Консервативную партию, членом которой является действующий премьер-министр страны Борис Джонсон."У молодых людей по всему миру есть шанс менять будущее. Сегодня у всех британцев есть шанс повлиять на будущее и жизнь тех, кто здесь живёт. Пошёл ты, Борис. Вперёд, голосовать", — написал Бельерин в твиттере.