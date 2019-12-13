РПЛ на паузе, так что пора переходить на европейский футбол. Не рассказывайте Евсееву, но главное в нём – голы

Выясняем, как прожить первые выходные без любимого чемпионата.
Серия А. «Наполи» - «Парма», суббота 20:00. «Матч ТВ»
Лига 1. «Анжер» - «Монако», суббота, 22:00. «Матч! Футбол2»
Поскольку «Витесс» больше не Слуцкого, Эредивизи для среднего отечественного зрителя в интересе существенно утратил. Зато остаётся «Монако», из которого родное лицо Головина никуда не делось. «Монегаски» ещё не топ, но уже не борются за выживание – окопались в середине таблицы и готовят рывок в зону еврокубков.
«Монако» идёт 11-м, но до четвертого места всего три очка – за тур ситуацию можно ключевым образом изменить. «Анжер» соседствует в таблице и набрал столько же баллов, так что матч важен вдвойне. Впрочем, из-за трёх поражений подряд соперник «монегасков» будет мотивирован в этих выходные особенно.
А чуть раньше можно будет оценить дебют в «Наполи» тренера Гаттузо. Эксцентричный президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис из-за худшего старта в чемпионате за десять лет переругался с игроками, а тренер Анчелотти встал на их сторону. В результате о своей отставке Карло узнал после того, как команда оформила выход в плей-офф Лиги чемпионов, победив 4:0.
Тем более у «Наполи» и «Пармы» ровно по 21 очку в 15 матчах – прямое противостояние в таблице.
Для ценителей: Серия А. «Дженоа» - «Сампдория», суббота 22:45. «Матч! Футбол 3»
Если вы совсем хардовый любитель итальянского футбола, можно обратить внимание на генуэзское дерби. Команды по ходу сезона не впечатляют (18-е и 17-е места соответственно), но в очных встречах регулярно устраивают мощные матчи и вообще – в данном случаё пойдёт борьба за право оттолкнуться от зоны стыков.
Тем более вдруг за гостей засветится петербургский Ригони. Судя по информации от российских СМИ, футболистом очень недовольны в Италии и собираются сплавить зимой его обратно в РПЛ. За «Дженоа», кстати, до сих пор играет другой знакомый игрок, связанный с Петербургом - Доменико Кришито.
АПЛ. «Вулверхэмптон» - «Тоттенхэм», воскресенье 17:00. Okko TV
Эредивизи. «АЗ Алкмар» - «Аякс», воскресенье 18:45. Матч ТВ
Да, Слуцкий уехал, но это не повод заканчивать с бодрым голландским футболом совсем. «Аякс» лидирует в чемпионате и, по факту, у него лишь один соперник – как раз принимающий теламонидов в этом туре «АЗ Алкмар».
«Аякс» наверняка захочет увеличить отрыв от второго места до шести очков даже при том условии, что команда чрезвычайно обидно вылетела из Лиги чемпионов на прошедшей неделе. В любом случае остаётся второй фронт в лице Лиги Европы – так что комфортное лидерство на внутренней арене не помешает.
На случай если Голландия для вас всё-таки перебор, остаётся более народный вариант с Моуриньо и АПЛ. «Шпоры» и «Вулвз» обосновались прямо за вроде как выходящим из кризиса (надолго ли?) «Юнайтед» и в случае победы в очной игре одна из команд способна махнуть на пятую еврокубковую строчку уже на этих выходных.
Тем более «Вулвз» не проигрывает ни в АПЛ, ни в Лиге Европы с сентября, а за новой работой Жозе смотреть всегда интересно.
АПЛ. «Арсенал» - «Манчестер Сити», воскресенье 19:30. Okko TV
Центральная игра выходных. «Арсенал» после чудовищного старта сезона всё-таки уволил Эмери, но замены ему пока не нашёл – командой рулит бывший игрок «ганнерз» Фредрик Юнгберг. Не сказать, что при нём стало сильно лучше, но хотя бы серию в девять матчей без побед лондонцы прервали – в дерби против «Вест Хэма» «Арсенал» едва не пропустил авоську в первый час игры, а потом забил три.
У «Сити» всё не так плохо, но смотря с чем сравнивать. В прошлом сезоне машина Гвардиола катком проехалась по АПЛ и не оставила шансов даже космическому «Ливерпулю», а теперь «горожане» отвалились от лидера на 14 (!!!) баллов, а между ними под шумок вклинился блестящий «Лестер» Роджерса.
Всё чаще упоминают возможную отставку Пепа, но вряд ли она произойдёт уже этой зимой, так что главному шарлатану мирового футбола предстоит исправлять ситуацию. Победа над стрессовым «Арсеналом» может стать неплохим способом вернуть «Сити» уверенность после поражения в дерби.
Ла Лига. «Валенсия» - «Реал», воскресенье 23:00. «Матч ТВ»
Лига 1. «Сент-Этьен» - ПСЖ, воскресенье 23:00. «Матч! Футбол 3»
Почти две недели назад писали о том, что Денис Черышев вернулся в общую группу, но на поле российский полузащитник не выходил с начала ноября. Главная причина – повреждение прямой мышцы бедра.
Конечно, вряд ли стоит ждать Дениса против «Реала» в старте, но какое-то время Селадес вполне может хавбеку выделить. «Валенсия» притормозила на восьмой строчке Примеры, но из-за плотности таблицы одна победа может забросить команду сразу на четвёртое место.
По поводу мотивации «Реала» отдельно расписывать нет смысла: «сливочные» идут вплотную с «Барселоной». Любая потеря может обернуться в борьбе за чемпионство максимально дорого.
Ну а для любителей более изящных вещей – противостояние главной команды Франции последних лет и самой титулованной команды страны вообще. 10-кратный чемпион, славящийся атмосферой на своих домашних матчах, принимает восьмикратный ПСЖ.
Конечно, интриги в Лиге 1 уже не осталось, но это не значит, что её нет в отдельно взятой игре.
Фото: eurosport, getty images, the sun, REUTERS/Fabian Bimmer
РПЛ на паузе, так что пора переходить на европейский футбол. Не рассказывайте Евсееву, но главное в нём – голы
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