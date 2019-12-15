Бывший футболист "Манчестер Юнайтед", а ныне главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз оценил игру нападающего манкунианцев Антони Марсьяля после матча 17-го тура АПЛ с "Эвертоном" (1:1).
"Он талантлив, он неплохой парень. Но проблема в том, что он постоянно выглядит вялым, апатичным. Он смотрится непринужденно, как будто его ничего не беспокоит.
Когда он делает блестящие вещи, вы говорите, что это естественно. Но когда этого нет, вы думаете: он не бежит, не пытается, недостаточно усердно работает, не держит мяч. На мой взгляд, он должен изо всех сил работать. Но он не выглядит так, будто работает до седьмого пота", — цитирует Гиггза Goal.
В нынешнем сезоне Марсьяль провел за "МЮ" 15 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.
Sport24
Гиггз: Марсьяль постоянно выглядит вялым, апатичным
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