Гиггз: Марсьяль постоянно выглядит вялым, апатичным

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед", а ныне главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз оценил игру нападающего манкунианцев Антони Марсьяля после матча 17-го тура АПЛ с "Эвертоном" (1:1)."Он талантлив, он неплохой парень. Но проблема в том, что он постоянно выглядит вялым, апатичным. Он смотрится непринужденно, как будто его ничего не беспокоит.Когда он делает блестящие вещи, вы говорите, что это естественно. Но когда этого нет, вы думаете: он не бежит, не пытается, недостаточно усердно работает, не держит мяч. На мой взгляд, он должен изо всех сил работать. Но он не выглядит так, будто работает до седьмого пота", — цитирует Гиггза Goal.В нынешнем сезоне Марсьяль провел за "МЮ" 15 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.