Кантона сравнил игру "Манчестер Юнайтед" с сексом в старости

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона критически отозвался об игре английского клуба в нынешнем сезоне."Манчестер Юнайтед" занимает особое место в моём сердце, но сейчас, когда я смотрю матчи клуба, то это напоминает мне секс в старости. Ты стараешься изо всех сил, но в итоге все остаются немного разочарованными.Но "Манчестер Юнайтед" сможет вернуться, так как это самый большой клуб в мире. Когда я говорю о занятии сексом в старости, то я говорю не о себе. Это была просто метафора", — приводятся слова Кантона в "твиттере" OTRO.