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Фирмино забил 500-й гол "Ливерпуля" под руководством Клоппа

Нападающий Роберто Фирмино стал автором 500-го гола "Ливерпуля" за годы работы главного тренера Юргена Клоппа, сообщает Sky Sports.

Юбилейный гол бразилец забил в матче 19-го тура АПЛ с "Лестером" (4:0).

Клопп возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года. Лучшими бомбардирами его команды стали Мохамед Салах (84 гола), Роберто Фирмино (72) и Садио Мане (70).

"Ливерпуль" одержал девятую победу подряд в лиге и, набрав 52 очка, упрочил свое лидерство в таблице. У "Лестера" 39 очков.

Sport24


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Теги: Фирмино Клопп Ливерпуль АПЛ
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