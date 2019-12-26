Фирмино забил 500-й гол "Ливерпуля" под руководством Клоппа

Нападающий Роберто Фирмино стал автором 500-го гола "Ливерпуля" за годы работы главного тренера Юргена Клоппа, сообщает Sky Sports.Юбилейный гол бразилец забил в матче 19-го тура АПЛ с "Лестером" (4:0).Клопп возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года. Лучшими бомбардирами его команды стали Мохамед Салах (84 гола), Роберто Фирмино (72) и Садио Мане (70)."Ливерпуль" одержал девятую победу подряд в лиге и, набрав 52 очка, упрочил свое лидерство в таблице. У "Лестера" 39 очков.