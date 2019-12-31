Sky Sports привел статистику лучших тренеров АПЛ в уходящем десятилетии по количеству побед. Самым успешным оказался Арсен Венгер, возглавлявший «Арсенал» с 1996 по 2018 год.
Под руководством французского специалиста лондонский клуб в 2010-х одержал 179 побед, сыграл 71 раз вничью и проиграл 73 матча, набрав в общем 608 очков.
В топ-5 также вошли Маурисио Почеттино («Тоттенхэм». 132 победы, 457 очков), Жозе Моуринью («Челси» и «Манчестер Юнайтед». 110 побед, 376 очков), Юрген Клопп («Ливерпуль». 104 победы, 351 очко) и Дэвид Мойес («Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Сандерленд» и «Вест Хэм». 86 побед, 326 очков). Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола занял восьмое место (100 побед, 317 очков).
Sport24
Венгер стал лучшим тренером 2010-х в АПЛ по количеству побед
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»