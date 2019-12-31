» » Венгер стал лучшим тренером 2010-х в АПЛ по количеству побед

Венгер стал лучшим тренером 2010-х в АПЛ по количеству побед

Sky Sports привел статистику лучших тренеров АПЛ в уходящем десятилетии по количеству побед. Самым успешным оказался Арсен Венгер, возглавлявший «Арсенал» с 1996 по 2018 год.

Под руководством французского специалиста лондонский клуб в 2010-х одержал 179 побед, сыграл 71 раз вничью и проиграл 73 матча, набрав в общем 608 очков.

В топ-5 также вошли Маурисио Почеттино («Тоттенхэм». 132 победы, 457 очков), Жозе Моуринью («Челси» и «Манчестер Юнайтед». 110 побед, 376 очков), Юрген Клопп («Ливерпуль». 104 победы, 351 очко) и Дэвид Мойес («Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Сандерленд» и «Вест Хэм». 86 побед, 326 очков). Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола занял восьмое место (100 побед, 317 очков).

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Венгер Арсенал
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Бока Хуниорс" объявила имя нового главного тренера
Президент "Ростова" обратился к болельщикам команды
Венгер стал лучшим тренером 2010-х в АПЛ по количеству побед
Контракт Ибрагимовича с "Миланом" будет автоматически продлен, если швед сыграет в 50% матчей
"Алания" объявила о назначении Рубцова на пост генерального директора
Сорокин: возвращение в "Краснодар" не стало шоком
ФИФА может изменить правила определения офсайда 3
Туран близок к переходу в "Галатасарай"
Канищев: клуб АПЛ был готов заплатить 5 млн евро за Мака, но Семак его не отпустил 4
Минин – лучший комментатор 2019 года по версии абонентов "НТВ-Плюс" 2
Гинер и игроки ЦСКА поздравили болельщиков с Новым годом
"Спартак" выпустит капсульную ретро-коллекцию одежды в 2020 году
Березовский официально покинул "Сочи"
Морено — о назначении в "Монако": хотелось попасть в клуб, который соответствовал бы моим амбициям
Неймар: меня раздражает расизм. Истории с Балотелли или Дентиньо и Тайсоном — это неприемлемо 2
"Реал" готов продать Хамеса Родригеса в "Эвертон" за € 42 млн
Защитник "Манчестер Юнайтед" Бейи впервые с июля приступил к тренировкам
Спортивный директор "Эспаньола": Халк недостижим для нас
Кикнадзе — об исключении Коломейцева из заявки “Локомотива”: это какая-то техническая ошибка
Гвардиола может продолжить использовать Родри на позиции центрального защитника
Месси стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в 2010-х, Роналду — второй
Rusfootball.info поздравляет читателей с наступающим Новым годом! 11
Дринкуотер может продолжить карьеру в "Астон Вилле"
Чичарито может продолжить карьеру в МЛС
Головин — 2-й в голосовании за лучшего игрока "Монако" в первой части сезона 1
Райола: сердце Погба принадлежит "Манчестер Юнайтед", но клуб должен выигрывать титулы 1
Хави считает, что Гвардиола пожертвует АПЛ ради Лиги чемпионов 1
"ПСЖ" намерен зимой купить защитника "Интера" Шкриньяра
Радимов: Кокорин забьет весной больше голов, чем любой другой футболист РПЛ. Готов поспорить 36
Агуэро стал лучшим бомбардиром последнего десятилетия в АПЛ
Все новости