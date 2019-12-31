Агент Погба обрушился с критикой на "МЮ": они погубили бы даже Марадону и Пеле

Мино Райола, агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, раскритиковал английский клуб."Проблема Погба — "Манчестер Юнайтед". Это клуб, оторванный от реальности и без спортивного проекта. Я бы никого не привел туда, они погубили бы даже Марадону, Пеле и Мальдини. Полю нужен такой клуб и такая команда, какой был "Ювентус" раньше", - цитирует Райолу The Telegraph со ссылкой на La Repubblica.