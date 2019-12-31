«Юнайтед» встретился с подходящим соперником, но влип в кошмарный сценарий и проиграл «Арсеналу»

«Арсенал» вам не «Сити»
Сульшер в этом сезоне не раз и не два поражал своей подготовкой к большим соперникам и способностью нейтрализовать их. «Арсенал» казался отличным соперником, который не должен был закрыться, но имел огромные игровые проблемы, которые Артета не мог успеть решить полностью. Но то ли «Арсенал» уже превратился в середняка и не является большим соперником, то ли все свои козыри с великолепной системой розыгрыша из-под высокого прессинга Сульшер предъявил в игре с «Сити» и не придумал ничего нового…
Хотя поначалу у «Юнайтед» получились пару неплохих переходов из обороны в атаку, но очень некстати для гостей пришёлся гол в первом же наступлении «Арсенала», которое дошло до штрафной. Обамеянг показал, что его крутости хватает для создания голов и с фланга, Магуайр прокатил Линделёфа с искусственным офсайдом, а Пепе открыл счёт.
Непонятный Пепе: от проигрыша конкуренции школьникам до героя матча с «МЮ»
Николя Пепе, несмотря на дороговизну, был бы хорошим приобретением для большинства топ-клубов Европы. «Арсенал» – одно из немногих исключений, ведь схемы, в которой можно было бы разместить на оптимальных позициях Пепе, Ляказетта, Озила и Обамеянга, просто не существует.
В результате по ходу сезона Пепе отправился на скамейку, а в основе выходили ребята, которым по вечерам уместнее было бы делать домашнее задание, нежели играть за «Арсенал»: Нельсон, Уилок, Сака, Мартинелли. Против «МЮ» Пепе наконец вышел в старте, но нельзя сказать, что Артета до конца остался доволен его действиями: как ни крути, Нельсон вышел вместо него спустя час игры.
«Юнайтед» не умеет играть позиционку? На «Эмирейтс» до них просто не доходило
Вскоре после пропущенного мяча доходило, но, поскольку «МЮ» медленно двигал мяч, все замыслы Лингарда-Джеймса-Марсьяля легко перекусывались численным превосходством игроков «Арсенала». Игра шла абсолютно мимо Рэшфорда, который размял Лено на первой минуте, а затем толком с мячом не пересекался.
Если поначалу «МЮ» ещё не до конца забыл свои переходы в атаку из матча с «Сити», то затем «Арсенал» властвовал безраздельно. На 20-й минуте Давид Луиз, перехватив мяч на центральной линии, нашёл время поаплодировать своим партнёрам, вдвоём накрывшим Джеймса. К 38-й минуте «Юнайтед» выходил из-под прессинга уже через Де Хеа, но пас вратаря завершился перехватом Пепе и его ударом в штангу.
2:0 – абсолютно справедливый итог тайма
Если вначале «МЮ» можно было посочувствовать, поскольку соперник забил гол ещё до того, как на него наиграл, то в реакция «Арсенала» на изменение счёта заключался ключ сперва к контролю игры, а затем и к доминированию.
«Арсенал» здорово отходил назад большим числом и сразу пытался развернуть быструю контратаку, а минуте к 30-й просто перестал выпускать соперника за центральную линию. После этого отрезка случились и супермомента Ляказетта, и опасный удар Торейры, и удар в штангу Пепе и, наконец, гол Сократиса, добившего мяч после удара Ляказетта. Александр умно выбежал на свободную ближнюю штангу во время подачи углового, а накрывать его никто не собирался.
Потому по итогам первого тайма перевес «Арсенала» не вызывал сомнений. И если Лэмпард в предыдущем туре сумел перевернуть игру и результат (за счёт шального гола со стандарта), то Сульшеру во втором тайме нужно было два шальных гола.
Второй тайм – шанс для хозяев пополнить лицевой счёт
И если Лэмпард хотя бы мог предпринять смену схему, выпустить Жоржиньо, то Сульшеру ответить оказалось нечем. Травма Мактоменея и так вынудила ставить в старт не имеющего большой игровой практики Матича, а тут ещё и Погба снова оказался вне игры – о Поле вспоминаешь теперь только благодаря заявлениям его агента («МЮ» испортил бы и Марадону, и Пеле).
Потому второй тайм по сути оказался формальностью: у техничных и быстрых игроков «Арсенала» было больше шансов увеличить разрыв, чем у неумеющих играть в позиционном нападении гостей его сократить. Не случилось ни того, ни другого – «Арсенал» наконец сделал шаг из 15-матчевого отрезка с одной победой (когда-то это должно было случиться), а «МЮ» снова проиграл середняку. Ничего удивительного.
Чемпионат Англии
21 тур
"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" - 2:0
Голы: Пепе, 8, Папастатопулос, 43
21 тур
"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" - 2:0
Голы: Пепе, 8, Папастатопулос, 43
Арсенал: Лено, Колашинац (Сака, 69), Луис, Папастатопулос, Озил, Мэйтленд-Найлс, Джака, Торрейра, Обамеянг, Пепе (Нелсон, 62), Ляказетт (Гюэндузи, 82)
Манчестер Юнайтед: Хеа, Линделёф, Ван-Биссака, Шоу, Магуайр, Джеймс (Перейра, 58), Матич (Мата, 81), Фред, Лингард (Гринвуд, 58), Рашфорд, Марсьяль
Предупреждения: Колашинац, 3, Сака, 82
Фото: twitter.com/Arsenal