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Фабрегас: лучший мой гол в карьере? Любой против "Тоттенхэма"

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас ответил на вопросы подписчиков в соцсетях.

"Не могу выбрать одного лучшего тренера, с которым довелось встретиться. Венгер, Моуринью, Арагонес, Дель Боске, Тито, Конте, Гвардиола. От каждого из этих тренеров я узнал больше, чем на любом курсе для тренеров.

Лучший игрок в АПЛ? Я выбирают Мане.

Почему бы "Интеру" не выиграть Серию А? Антонио является, возможно, лучшим тренером, чтобы вдохнуть новую жизнь в команду и быстро поставить ей рисунок игры.

Не знаю, сколько я еще буду играть. Думаю, еще пару лет.

Лучший мой гол в карьере? Любой гол против "Тоттенхэма", — написал Фабрегас в твиттере.

Sport24.ru


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Теги: Фабрегас Тоттенхэм АПЛ Монако ЛИга 1
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АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 20 58
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4 Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед 21 29
...
20 Норвич 21 14
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# Команда И О
1 ПСЖ 18 45
...
5 Нант 19 29
6 Реймс 18 28
7 Монако 18 28
8 Анже 19 28
9 Монпелье 19 27
...
20 Тулуза 19 12
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