Фабрегас: лучший мой гол в карьере? Любой против "Тоттенхэма"

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас ответил на вопросы подписчиков в соцсетях."Не могу выбрать одного лучшего тренера, с которым довелось встретиться. Венгер, Моуринью, Арагонес, Дель Боске, Тито, Конте, Гвардиола. От каждого из этих тренеров я узнал больше, чем на любом курсе для тренеров.Лучший игрок в АПЛ? Я выбирают Мане.Почему бы "Интеру" не выиграть Серию А? Антонио является, возможно, лучшим тренером, чтобы вдохнуть новую жизнь в команду и быстро поставить ей рисунок игры.Не знаю, сколько я еще буду играть. Думаю, еще пару лет.Лучший мой гол в карьере? Любой гол против "Тоттенхэма", — написал Фабрегас в твиттере.