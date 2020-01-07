Увольнения тренеров "Челси" обошлись Абрамовичу в 110 млн фунтов

Британское издание The Sun подсчитало, что Роман Абрамович потратил на увольнения тренеров "Челси" более 110 млн фунтов с тех пор, как стал владельцем лондонского клуба в 2003 году.Май-2004: Клаудио Раньери — 6 млнДекабрь-2007: Жозе Моуринью — 23,1 млн (ему и его тренерскому штабу)Май-2008: Аврам Грант — 5,2 млнФевраль-2009: Луис Фелипе Сколари — 12,6 млнМай-2011: Карло Анчелотти — 6 млнМарт-2012: Андре Виллаш-Боаш — 12 млнНоябрь-2012: Роберто Ди Маттео — 10,7 млнДекабрь-2015: Жозе Моуринью — 8,3 млн (ему и его тренерскому штабу)Июнь-2018: Антонио Конте — 26,6 млн (ему и его тренерскому штабу).В эру Абрамовича на посту тренера "Челси" также работали Гус Хиддинк, Рафаэль Бенитес и Маурицио Сарри, но они покидали клуб без компенсации.В настоящее время "Челси" тренирует Фрэнк Лэмпард, под руководством которого команда занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ после 21-го тура.