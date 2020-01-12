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Клопп рассказал, что Фирмино извинялся после победы над "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что нападающий команды Роберто Фирмино извинялся после победы над "Тоттенхэмом" в матче 22-го тура АПЛ.

"Когда после матча я подошел к нему и хотел обнять, он остановил меня и сказал, что сначала надо поговорить. Он сказал: "Я понимаю, что должен был забить больше голов". Это было абсолютно не то, о чем я хотел поговорить! Вероятно, он прав. Он должен был забивать еще при первой возможности. Он суперфутболист. Я говорю это не в первый раз и, надеюсь, не в последний. Его игра действительно впечатляет", — цитирует Клоппа Goal.

Sport24.ru


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Теги: Клопп Фирмино Ливерпуль Тоттенхэм АПЛ
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