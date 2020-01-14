Бывший акционер лондонского "Арсенала", миллиардер Алишер Усманов через свою компанию USM приобрел права на название нового стадиона "Эвертона". Сделка обошлась в 30 млн фунтов стерлингов, сообщает пресс-служба английского клуба. Ожидается, что стадион будет построен к 2023 году.
Усманов является давним бизнес-партнером мажоритарного акционера "Эвертона" Фархада Мошири. Ранее сообщалось, что российский бизнесмен может приобрести часть ливерпульского клуба.
Усманов вложил в лондонский "Арсенал" 150 млн фунтов, а летом 2018 года продал свой пакет акций за 550 млн фунтов.
Sport24
Компания Усманова приобрела за 30 млн фунтов права на название нового стадиона "Эвертона"
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