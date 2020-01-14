» » Компания Усманова приобрела за 30 млн фунтов права на название нового стадиона "Эвертона"

Компания Усманова приобрела за 30 млн фунтов права на название нового стадиона "Эвертона"

Бывший акционер лондонского "Арсенала", миллиардер Алишер Усманов через свою компанию USM приобрел права на название нового стадиона "Эвертона". Сделка обошлась в 30 млн фунтов стерлингов, сообщает пресс-служба английского клуба. Ожидается, что стадион будет построен к 2023 году.

Усманов является давним бизнес-партнером мажоритарного акционера "Эвертона" Фархада Мошири. Ранее сообщалось, что российский бизнесмен может приобрести часть ливерпульского клуба.

Усманов вложил в лондонский "Арсенал" 150 млн фунтов, а летом 2018 года продал свой пакет акций за 550 млн фунтов.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Усманов Эвертон
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

В Италии сообщили о том, что "МЮ" договорился с "Наполи" о трансфере Кулибали
Компания Усманова приобрела за 30 млн фунтов права на название нового стадиона "Эвертона"
Себаи: в Казахстане у меня нет никаких проблем. Написанное в СМИ - полный фейк
"Утрехт" арендовал у ПСВ вратаря сборной Голландии Зута
ЦСКА взял на сборы форварда из ПФЛ, Смолов собирается жениться на внучке Ельцина 1
Бэйл вернулся в общую группу "Реала"
АЕК Карреры арендовал игрока "Ахмата" Шиманьски 1
Президента РПЛ Прядкина допросили по делу о матче "Чайка" - "Черноморец" 1
France Football: Нойер может покинуть "Баварию"
Полузащитник сборной Перу Флорес перешел в "Ди Си Юнайтед"
"Арсенал" подал апелляцию на трехматчевую дисквалификацию Обамеянга
Морату стошнило перед серией пенальти в матче за Суперкубок Испании с "Реалом"
Писарев: уверен, что у Сетьена в "Барселоне" все получится
Писарев: если Сетьен позовет в "Барселону", то пойду туда пешком 1
В английском футболе могут запретить рекламу букмекеров
Соболев: киберспорт - это не просто развлечение подростков 1
Хендерсон признан футболистом года в Англии
Тарасов: я получаю удовольствие от всего и готов идти дальше
Фонд Компани помог сократить число бездомных в Манчестере на 37%
Фанату "Зенита", осуждённому за драку с ОМОНом на стадионе, заменили срок на условный 1
Шукюр дал совет Озилу и Гюндогану, сфотографировавшимся с Эрдоганом
Газзаев выступил за расширение РПЛ до 18 команд 3
Лесовой: больше всего удивил трансфер Игнатьева в "Рубин"
Моуринью: не завидую "Ливерпулю" и "Сити", но у нас не может быть такого состава. Это другой клуб
Сульшер считает, что Гринвуда могут взять на ЧЕ-2020 в составе сборной Англии
Сетьен: я не выигрывал трофеев, но гарантирую, что "Барселона" будет играть в хороший футбол 1
Бартомеу: Вальверде - человек с большими ценностями. Он заслуживает уважения
Роналду, Видич и Кантона вошли в символическую сборную иностранцев в АПЛ по версии The Sun
Ордец считает сборную Украины сильнее российской и хочет встречи на Евро 12
Корнеев: контракт Смолова мало кто потянет в Европе. Приблизительно такая же история с Кокориным 1
Все новости