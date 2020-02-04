"Марио Балотелли — самый сумасшедший футболист, которого я когда-либо встречал. В хорошем смысле, конечно. Однажды он пропустил тренировку, потому что ему нужно было уехать в аэропорт, чтобы встретить свою собаку.
Но кто знает, почему он на самом деле пропустил тренировку. В любом случае тренеру он объяснил свое отсутствие именно так. Для Марио это было нормой", — приводит слова Марковича "Матч ТВ".
Марио Балотелли выступал за "Ливерпуль" в 2014- 2015 годах, провел в составе "красных" 28 матчей и забил 4 гола.
В текущем сезоне на счету Балотелли 5 забитых мячей в 15 матчах за "Брешию" в итальянский Серии А. В настоящее время футболист отбывает дисквалификацию за красную карточку, полученную в матче с "Кальяри".
"Он пропустил тренировку, потому что ему нужно было ехать в аэропорт встречать собаку". Маркович - о Балотелли
Бывший полузащитник "Ливерпуля", ныне выступающий в белградском "Партизане" Лазар Маркович рассказал о своем бывшем партнере по команде - Марио Балотелли.
Фото: Jamic McDonald
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