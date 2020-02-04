"Он пропустил тренировку, потому что ему нужно было ехать в аэропорт встречать собаку". Маркович - о Балотелли

Бывший полузащитник "Ливерпуля", ныне выступающий в белградском "Партизане" Лазар Маркович рассказал о своем бывшем партнере по команде - Марио Балотелли.

Фото: Jamic McDonald