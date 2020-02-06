Как сообщает Mirror, в "Арсенале" хотели бы видеть французского специалиста, в первую очередь для сплочения болельщиков. Новый главный тренер "Арсенала" Микель Артета разделяет желание клуба следовать традициям. Со стороны клуба уже сделано официальное предложение Венгеру.
Арсен Венгер был главным тренером "Арсенала" с 1996 по 2018 год. Трижды становился чемпионом Англии и по 7 раз выигрывал Кубок и Суперкубок Англии. Французскому специалисту принадлежит рекорд по количеству матчей в АПЛ: 823 игры провел Венгер у руля "Арсенала" в чемпионате.
В нынешнем сезоне АПЛ "Арсенал" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 31 очко.
Венгер может вернуться в "Арсенал"
Руководство "канониров" рассматривает возвращение Арсена Венгера в лондонский клуб на новой должности.
Фото: ФК "Арсенал"
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