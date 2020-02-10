"Пил каждый вечер, когда дети ложились спать". Фердинанд рассказал о проблемах с алкоголем после смерти жены

Бывший футболист "МЮ" Рио Фердинад в интервью ВВС рассказал о проблемах с алкоголем после смерти жены Ребекки, которая ушла из жизни в 2015 году из-за рака груди.



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"Я употреблял почти каждый вечер, когда дети ложились спать. У меня было плохое состояние. Я думал, что дети не знают, что я пью. Но потом я узнал обратное. И это было тяжело. Встреча с Кейт (нынешняя жена Фердинанда) все изменила. Я думал, что никогда не стану снова счастливым, довольствовался только своими детьми", - сказал Фердинанд.



За свою карьеру Фердинанд выступал за "Вест Хэм", "Борнмут", "Лидс", "Манчестер Юнайтед" и "КПР". На его счету 81 матч за сборную Англии. 30 мая 2015 года Фердинанд сообщил о завершении карьеры.