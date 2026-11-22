Во время матча 15-го тура РПЛ против московского "Динамо" (1:1) колумбийского форварда неоднократно освистывали с трибун.
- Всегда приятно, что нас боятся. Кордоба этим хейтом и подпитывается. Ничего страшного.
Конечно, нужно добиваться результата как за тренера, так и за президента, и за каждого игрока, - передаёт слова Пальцева "Чемпионат".
После 15 туров "Краснодар" с 27 очками занимает четвёртое место в РПЛ. Московское "Динамо" с 32 баллами возглавляет турнирную таблицу.
Пальцев - об освистывании Кордобы: он этим хейтом и подпитывается
Защитник "Краснодара" Валентин Пальцев рассказал, как нападающий команды Джон Кордоба воспринимает негативную реакцию болельщиков соперников.
Фото: ФК "Краснодар"