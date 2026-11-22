Наумов: сколько можно было верить в Галактионова, когда все видели, что команда разваливается?

Rusfootball.info победу над "Родиной". Бывший президент " Локомотива " Николай Наумов прокомментировалпобеду над "Родиной".

Фото: ФК "Локомотив"

- Я смотрел этот матч и удивлялся, до чего довели команду. Сколько можно было ждать и верить в успех Галактионова, когда все видели, что команда разваливается? Овчинникову досталась абсолютно разобранная команда. Но за счет того, что Овчинников хорошо настраивает команду, перебегали соперника. Забили гол, может быть, не совсем логичный, но удержали счёт. Это только благодаря настрою. Нужно настраиваться теперь на каждый матч как на финальный, кубковый и за счёт самоотверженности выигрывать. До зимы пока так, а зимой видно будет.



- Овчинникова на зиму надо оставить тренером команды?



- Думаю, другого варианта сейчас нет. Трудно предсказуемое звено - совет директоров. Интересно,что он решения принимает, но ни за что не отвечает. Там неоднократно говорили, что полностью доверяют Галактионову. Хотя уже было видно, что команда неуправляемая. Но, дай бог, у Овчинникова с Бородюком что-то получится в команде.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info