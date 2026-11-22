- Мне игра не понравилась. Обе команды действовали сумбурно, не так, как они могут играть в футбол.
У "Краснодара" очень много было длинных и ненужных передач. Вся игра свалилась к тому, что они били на Кордобу. Это не тот "Краснодар", который играет через короткие и средние передачи, вскрывает центр поля, разгоняет быстро атаки. В этом матче заслуженная ничья, - сказал Квеквескири в эфире "Матч ТВ".
Встреча завершилась со счётом 1:1. Московское "Динамо" с 32 очками возглавляет таблицу РПЛ. "Краснодар" с 27 очками занимает четвёртое место.