- Второй тайм провели очень качественно. Замены усилили игру, ребята добавили, Смелов и Лесовой соскучились по игре и начали создавать моменты. Могли забить и раньше, но не стоить умалять заслуг соперника, у них было давление и агрессия при счете 1:0. Имели моменты и в добавленное время.
Для нас хороший результат, - цитирует тренера Евсеева "Матч ТВ".
Махачкалинское "Динамо" с 17 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Евсеева 29 ноября сыграет на выезде с "Локомотивом".