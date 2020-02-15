Названы потенциальные кандидаты на пост главного тренера "Ман Сити"

Стали известно, кто возглавит "Манчестер Сити" в случае ухода с поста главного тренера Хосепа Гвардиолы, сообщает The Telegraph.

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Основными кандидатами на пост являются бывший тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино и тренер "Лестера" Брендан Роджерс.Два дня назад "Манчестер Сити" был отстранен УЕФА от еврокубков на два года из-за нарушений правил ФФП.Ранее в СМИ появлялась информация, что Гвардиола может покинуть клуб в связи с отстранением от выступлений в Европе и возглавить "Ювентус" или "Барселону".Позже сообщалось, что Гвардиола намерен отработать своей действующий контракт с "Сити" до конца. Срок соглашения сторон истекает в 2021-м году.