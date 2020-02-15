Основными кандидатами на пост являются бывший тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино и тренер "Лестера" Брендан Роджерс.
Два дня назад "Манчестер Сити" был отстранен УЕФА от еврокубков на два года из-за нарушений правил ФФП.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Гвардиола может покинуть клуб в связи с отстранением от выступлений в Европе и возглавить "Ювентус" или "Барселону".
Позже сообщалось, что Гвардиола намерен отработать своей действующий контракт с "Сити" до конца. Срок соглашения сторон истекает в 2021-м году.
Читайте по теме:
За что "Сити" отстранили от еврокубков и пошлют ли топ-клубы УЕФА, создав Суперлигу?
Названы потенциальные кандидаты на пост главного тренера "Ман Сити"
Стали известно, кто возглавит "Манчестер Сити" в случае ухода с поста главного тренера Хосепа Гвардиолы, сообщает The Telegraph.
Фото: AP
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!