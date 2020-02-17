Магуайр: эпизод с Батшуайи? Я его коснулся, но это естественная реакция

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр прокомментировал победу над "Челси" (2:0) в чемпионате Англии.

"Очень важная победа. Нам нужны были эти три очка, чтобы иметь шансы догнать "Челси". Приятно побеждать, конечно. Мы показали солидную игру. Я тоже давненько не забивал. Надеюсь, теперь будет больше голов.

Эпизод с Батшуайи? Я знаю, что коснулся его. Я подумал, что он упадет на меня, и выпрямил ногу, чтобы остановить его. Это естественная реакция", - приводит слова футболиста Sky Sports.

"МЮ" набрал 38 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от идущего четвертым "Челси" на три балла.


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Теги: Магуайер Манчестер Юнайтед Челси АПЛ
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