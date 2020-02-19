Венгер предложил изменить правило офсайда

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер, ныне возглавляющий отдел развития футбола ФИФА, предложил видоизменить правило офсайда.

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"Офсайд не будет определяться, если хотя бы одна из частей тела футболиста, которой можно забить гол, находится на одной линии с защитником — даже если другие части тела нападающего находятся впереди. Это решит проблему, и больше не будет споров о миллиметрах", — цитирует Венгера The Sun.



29 февраля в северо-ирландском Белфасте пройдет заседание совета футбольных ассоциаций, где могут рассмотреть изменение правила офсайда.



Споры по поводу офсайда снова вспыхнули, когда в недавнем матче АПЛ "Челси" и "Манчестер Юнайтед" был отменен гол форварда "синих" Оливье Жиру из-за того, что его ноготь находился в офсайде.