"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Магуайр, Уан-Биссака, Линделеф, Шоу, Матич, Фред, Бруну Фернандеш, Джеймс, Марсьяль, Гринвуд.
"Уотфорд": Фостер, Кэткарт, Доусон, Мазина, Кабаселе, Хьюз, Капу, Перейра, Дукуре, Дини, Деулофеу.
Матч пройдет на стадионе "Олд Траффорд" в 17:00 по мск. На нашем сайте вы можете следить за текстовой трансляцией поединка.
Фернандеш в составе "Манчестер Юнайтед" на матч против "Уотфорда"
Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" - "Уотфорд".
Фото: twitter.com/manutd
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