The Telegraph: племянник Усманова занял руководящую должность в "Эвертоне"

Племянник Алишера Усманова Сарвар Исмаилов назначен спортивным и коммерческим директором женской команды "Эвертона".
Фото: Bloomberg
По информации The Telegraph, решение о назначении Исмаилова совпало с новостью о том, что "Эвертон" увеличит финансирование женской команды для победы в английской Суперлиге.

В январе компания Алишера Усманова USM приобрела за 35 миллионов евро права на название нового стадионе "Эвертона". Арена будет открыта в 2023-м году.

Основным акционером (68,6 %) "Эвертона" является Фархад Мошири - бизнес-партнёр Алишера Усманова.

В английской Премьер-лиге "Эвертон" после 29-го тура занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков. В прошедшем туре "ириски" разгромно уступили "Челси" на "Стэмфорд Бридж" (4:0).


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Теги: Усманов Эвертон
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