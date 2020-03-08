По информации The Telegraph, решение о назначении Исмаилова совпало с новостью о том, что "Эвертон" увеличит финансирование женской команды для победы в английской Суперлиге.
В январе компания Алишера Усманова USM приобрела за 35 миллионов евро права на название нового стадионе "Эвертона". Арена будет открыта в 2023-м году.
Основным акционером (68,6 %) "Эвертона" является Фархад Мошири - бизнес-партнёр Алишера Усманова.
В английской Премьер-лиге "Эвертон" после 29-го тура занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков. В прошедшем туре "ириски" разгромно уступили "Челси" на "Стэмфорд Бридж" (4:0).
The Telegraph: племянник Усманова занял руководящую должность в "Эвертоне"
Племянник Алишера Усманова Сарвар Исмаилов назначен спортивным и коммерческим директором женской команды "Эвертона".
Фото: Bloomberg
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