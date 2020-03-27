"Манчестер Сити" и мадридский "Реал" сыграли два благотворительных матча в FIFA 20 с целью борьбы с коронавирусом.
В первом матче Александр Зинченко обыграл Тибо Куртуа (3:2), а во втором защитник "Сити" Эмерик Ляпорт - полузащитника "Реала" Браима Диаса (2:0).
Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире все европейские чемпионаты, за исключением белорусского, были приостановлены.
Зинченко обыграл Куртуа в благотворительном матче FIFA
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко обыграл вратаря "Реала" Тибо Куртуа в FIFA 20.
Источник: getty images
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