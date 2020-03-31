- В мое время было так много великолепных игроков. В "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуле" и "Челси". Но тяжелее всего было играть против защитников Рио Фердинанда и Неманьи Видича. Когда они играли вместе, то были как два быка. Их невозможно было пройти, - рассказал Аршавин в интервью 888sport.
Аршавин выступал за "Арсенал" с 2009 по 2018 год. Также в его карьере значатся выступления за "Зенит" и "Кубань".
"Когда они играли вместе, то были как два быка". Аршавин вспомнил самых сложных соперников в карьере
Экс-нападающий "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин вспомнил соперников, с которым ему пришлось тяжелее всего в карьере.
Фото: Getty Images
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