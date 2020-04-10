Сообщается, что 69-летнего Далглиша 8 апреля доставили в больницу для введения внутривенных антибиотиков. Также у шотландца взяли анализ на коронавирус. Результат оказался положительным.
Отмечается, что у Далглиша не было никаких симптомов, которые встречаются при заражении коронавирусом.
Далглиш играл за "Ливерпуль" с 1977 по 1990 год.
У Кенни Далглиша выявлен коронавирус
Легендарный футболист "Ливерпуля" Кенни Далглиш заболел коронавирусом, информирует пресс-служба клуба.
Фото: Daily mail
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