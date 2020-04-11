Легенда "Ливерпуля" Далглиш выписан из больницы

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- Персонал больницы отлично справляется с работой. Нам повезло, что у нас есть такие врачи и медсёстры.Желаю каждому из них всего наилучшего, они усердно работают, чтобы помочь нам пройти через это. Люди думают, что моё имя на что-то повлияло, но каждый пациент в больнице получает одинаковую помощь, — цитирует футболиста Metro.



Также отмечалось, что у Далглиша не было никаких симптомов, которые встречаются при заражении коронавирусом. Нападающий играл за "Ливерпуль" с 1977 по 1990 год.



Количество зараженных коронавирусом в мире превысило отметку в 1,7 млн человек, скончалось более ста тысяч. На данный момент в России известно о 13 584 случаях заражений COVID-19. 1 045 человек выздоровело и 106 скончалось.